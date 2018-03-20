PFDK sevkleri açıklandı! Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman...

Hukuk Müşavirliği'nce 20.03.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.

1- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü'nün 16.03.2018 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.- ANTALYASPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü Başkanı AZİZ YILDIRIM'ın 19.03.2018 tarihinde DHA'na yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, (Halihazırda cezalı)

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu AYKUT KOCAMAN'ın aynı müsabaka sonrası flaş röportaj ve basın toplantısında yapmış olduğu "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.- GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki ""çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- ATİKER KONYASPOR Kulübü teknik sorumlusu ALİ RIZA SERGEN YALÇIN'ın 18.03.2018 tarihinde oynanan ATİKER KONYASPOR-KAYSERİSPPOR Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve "hakaretleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 19.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK'nın 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.



6- BEŞİKTAŞ A.Ş. 18.03.2018 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- GAZİANTEPSPOR Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR-TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 1. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 9/2. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GAZİANTEPSPOR Kulübü futbolcusu HÜSEYİN POLAT'ın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 18.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- ADANASPOR A.Ş. Kulübü futbolcusu RONEI GLEISON RODRIGUES DOS REIS'in 17.03.2018 tarihinde oynanan ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.- ADANASPOR A.Ş. Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş.-DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

10- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

11- AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-AKIN ÇORAP GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

12- SAMSUNSPOR Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR- BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

13- BOLUSPOR Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR- BOLUSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

14- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ- ESKİŞEHİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

15- KOCAELİ BİRLİKSPOR Kulübü futbolcusu KEMAL KAZAN'ın 17.03.2018 tarihinde oynanan KOCAELİ BİRLİKSPOR-KASTAMONUSPOR 1966 TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

16- İNEGÖLSPOR Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR- AMED SPORTİF FAALİYETLER TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

17- BUCASPOR Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan BUCASPOR-SANCAKTEPE BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

18- FETHİYESPOR Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan FETHİYESPOR-KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı'nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

19- SİLİVRİSPOR Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan SİLİVRİSPOR- NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

20- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-ALTAY TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca, "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca, "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

21- NİĞDE BELESİYESPOR Kulübü masörü BAHADIRHAN BIYIKLI'nın 18.03.2018 tarihinde oynanan NİĞDE BELESİYESPOR-PENDİKSPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

22- HACETTEPESPOR Kulübü futbolcusu BURAK ÇOLAK'ın 19.03.2018 tarihinde oynanan HACETTEPESPOR-GÜMÜŞHANESPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 20.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

HACETTEPESPOR Kulübü teknik sorumlusu MUSTAFA KAPLAN'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 20.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

23- MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü kaleci antrenörü YAŞAR IŞIK'ın 17.03.2018 tarihinde oynanan HALİDE EDİP ADIVARSPOR-MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 18.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

24- YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan YENİ ALTINDAĞ BELEDİYESPOR-BAYRAMPAŞA TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2017-2018 Sezonu TFF 3. Lig Müsabakaları Statüsünün 9/7. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

25- 12 BİNGÖLSPOR Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan 12 BİNGÖLSPOR- BERGAMA BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

26- VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR-YENİ ORDUSPOR KULÜBÜ TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

27- SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü'nün 17.03.2018 tarihinde oynanan SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR-ANKARA ADLİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü İSMAİL CEM CAMBAZ'ın aynı müsabakadaki "saldırısı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 44. maddesi uyarınca 18.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

28- TEKİRDAĞSPOR Kulübü idarecisi EKREM ÖKTEN'in 18.03.2018 tarihinde oynanan TEKİRDAĞSPOR-KARACABEY BİRLİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 19.03.2018 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

29- KOCAELİSPOR Kulübü'nün 18.03.2018 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ÇORUM BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasındaki "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.