"Sadece ilk engeli aştık"
Kayserispor karşısında aldıkları mağlubiyetlin gelecek hedefleri için tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Atiker Konyaspor Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, “Sezon sonuna kadar koyduğumuz hedefin sadece ilk engelini aştık. Bu galibiyet bizi rehavete sokmayacak. Son maça son dakikaya kadar inancımızı koruyacağız ve inşallah hedefimize ulaşacağız” dedi.
Ama Kayserispor taraftarına ayrıca yer açmak istiyoruz. Kaybetmelerine rağmen centilmence takımımızı tribünlere davet etmeleri ve Konyaspor taraftarıyla bütünleşmeleri tribün kardeşliği adına önemliydi. Sezon sonuna kadar panik yapmadan sakin kalarak bu süreci atlatacağız. Dolayısıyla başta sosyal mecralar olmak üzere yorumlarımıza ve paylaşımlarımıza bu dönemde dikkat edelim. Futbolcularımızın ve camiamızın motivasyonunu yüksek tutabilmenin çabası içinde olalım. Olumsuz algı oluşturmaya çalışanları uygun bir dille uyaralım. Bu tutum ve davranış takımımıza mutlaka pozitif şekilde yansıyacaktır. Bu vesileyle Kayserispor galibiyetinin bir başlangıç olduğunu ve devamının geleceğine inancımızın sonsuz olduğunu bir kez daha ifade ederek üç puanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
- 19 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 12:58
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Toplam 30
Yorum
Murat Bu hoca ile şampiyonlar liginde grubu namağlup tamamladın, bu hocayla 2 senedir şampiyonsun... Nankörlük yapmayın, sahadakiler ruhsuzdu...
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Toplam 1
Yorum
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Toplam 3
Yorum
abc GSliyim, vida varken medeli defansa koyup liberoda oynatmamak delilik.caneride zora girince orta yapsin diye aldin oyuna.
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