"Sadece ilk engeli aştık" – Fotomaç – 19 Mart 2018
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HEPSİ
    19 Mart 2018, Pazartesi
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    "Sadece ilk engeli aştık"

    "Sadece ilk engeli aştık"

    karşısında aldıkları mağlubiyetlin gelecek hedefleri için tek başına yeterli olmadığını vurgulayan Atiker Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, “Sezon sonuna kadar koyduğumuz hedefin sadece ilk engelini aştık. Bu galibiyet bizi rehavete sokmayacak. Son maça son dakikaya kadar inancımızı koruyacağız ve inşallah hedefimize ulaşacağız” dedi.

    Atiker Başkan Yardımcısı ve Basın Sözcüsü Ahmet Baydar, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, 2-0 mağlup kazandıkları maçının gerçek manada nefes almak için yeterli olmayacağını söyledi. Bir seri yakalamalarının şart olduğunu vurgulayan Baydar, "Bunun için de şartlar son derece uygun görünüyor. Dün Konyasporumuzun zor gününde kötü gününde destekleyen 25 bine yakın taraftarımızla beraber galibiyet coşkusunu yaşadık. Hepsine desteklerinden ötürü ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şimdi önümüzde Osmanlıspor ve içeride oynayacağız karşılaşması var. Deplasmandan iyi bir neticeyle dönüp maçında 35 binleri bulmamız gerekiyor. Dünü konuşmak şu an için hepimize zarar verir. Önümüze bakıp sağda solda için toplu şekilde tezahürat yapanlara gereken cevabı hep birlikte vereceğiz. Ama bu yapılanları da asla unutmayacağız. Kulüp hafızamıza bunları tek tek yazıyoruz. Bu sezon hiç hak etmediğimiz, beklemediğimiz hoş olmayan durumlarla karşılaştık.

    Ama taraftarına ayrıca yer açmak istiyoruz. Kaybetmelerine rağmen centilmence takımımızı tribünlere davet etmeleri ve Konyaspor taraftarıyla bütünleşmeleri tribün kardeşliği adına önemliydi. Sezon sonuna kadar panik yapmadan sakin kalarak bu süreci atlatacağız. Dolayısıyla başta sosyal mecralar olmak üzere yorumlarımıza ve paylaşımlarımıza bu dönemde dikkat edelim. Futbolcularımızın ve camiamızın motivasyonunu yüksek tutabilmenin çabası içinde olalım. Olumsuz algı oluşturmaya çalışanları uygun bir dille uyaralım. Bu tutum ve davranış takımımıza mutlaka pozitif şekilde yansıyacaktır. Bu vesileyle Kayserispor galibiyetinin bir başlangıç olduğunu ve devamının geleceğine inancımızın sonsuz olduğunu bir kez daha ifade ederek üç puanın camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

    1. 19 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:58
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