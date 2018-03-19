Konya nefes aldı

SÜPER Lig'de sıkıntılı haftalar geçiren Konyaspor, Avrupa'yı hedefleyen Kayserispor'u müthiş bir mücadeleye sahne olan maçta 2-0 yenerek ateş hattında nefes aldı. Yeşil-beyazlılar 4'te yıldız golcüsü Eto'o'yla öne geçti. İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada ikinci devre kırmızı kartların havada uçuştuğu bir maça dönüştü. Konya'da 74'te Sapunaru'ya sert bir müdahalede bulunan Bourabia, 2. sarı karttan kırmızıyla atıldı.

SERGEN TRİBÜNE GÖNDERİLDİ

79'da Jahovic'e sert giren Sapunaru'ya gösterilen sarı karta tepki gösteren Sergen Yalçın tribüne gönderildi. 90+2'de ise ceza sahası dışında Jahovic'i gole giderken indiren kaleci Lung kırmızı kart gördü. 10 kişi kalan Kayserispor, oyuncu değiştirme hakkının tamamını kullanılması üzerine kaleye Sapunaru geçti. Pozisyonun devamında Jahovic'in kullandığı frikik, Sapunaru'nun sağından ağlarla buluşurken, yeşil-beyazlılar 4 maç sonra kazanırken Sergen Yalçın'la da ilk galibiyetinin altına imza attı.

'8 FİNALİMİZ DAHA VAR'

Sergen Yalçın'ın yerine katılan antrenör Murat Şahin, 8 finallerinin daha kaldığını ve iyi bir başlangıç yaptıklarını söyledi. Şahin, "Lige verilecek ara bize iyi gelecek. Önümüz açık diye düşünüyoruz. Daha iyisini yapacağız" dedi. Sumudica'nın cezası nedeniyle yerine toplantıya katılan antrenör Hakan Ertürk ise Avrupa hedefinden sapmadıklarını belirtti.

KAYSERİ'DE KALECİ KRİZİ

KAYSERİ'DE kritik F.Bahçe maçı öncesinde kalede kriz yaşanacak. Kırmızı gören Lung cezası, 2. kaleci Muammer Yıldırım da sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Büyük ihtimalle kaleyi 20 yaşındaki Vedat Karakuş koruyacak. Genç eldiven bu sezon sadece Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü turda 2-1 kazanılan Yeşil Bursa maçında kaleye geçmişti.

KAYSERİ'DEN PENALTI TEPKİSİ

Kayserispor cephesi, maç Konya'nın 1-0 üstünlüğü ile giderken; Jahovic'in ceza sahasında Gyan'a yaptığı harekete hakemin penaltı vermemesine sert tepki gösterdi.