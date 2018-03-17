Konyaspor destek bekliyor – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    destek bekliyor

    Konyaspor destek bekliyor

    ’da ve futbolcular maçı öncesi hazırladıkları videoyla taraftarlardan destek istedi

    Ateş hattındaki , yarın 'yle evinde yapacağı kritik maçta taraftarına çok güveniyor. Teknik Direktör ve futbolcular da bu doğrultuda hazırladıkları video ile taraftarlarından destek istedi. 'Birlikte Başaracağız' ve 'Sizin Gücünüz Bizim Tutkumuz' sloganı ile hazırlanan videoda takımın yıldızı Eto'o özetle, "Zor bir zamandayız ama hiçbir şey imkansız değil. Sizinle birlikte daha kolay olacak. Bizim zaferimiz sizin de zaferinizdir" ifadelerini kullandı.

    'TAKIMINA SAHİP ÇIK'
    LİGDE 21 puanla 17. sırada yer alan yeşil-beyazlılarda 'kurtarıcı' olarak görülen Sergen Yalçın da hazırlanan videonun sonunda, "Takımın bugün size çok ihtiyacı var. Tüm Konyasporluları pazar günkü müsabakada takımına sahip çıkmaya davet ediyorum" diye taraftara çağrıda bulundu.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:28
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