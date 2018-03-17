Konyaspor destek bekliyor
Konyaspor’da Sergen Yalçın ve futbolcular Kayseri maçı öncesi hazırladıkları videoyla taraftarlardan destek istedi
Ateş hattındaki Konyaspor, yarın Kayseri'yle evinde yapacağı kritik maçta taraftarına çok güveniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular da bu doğrultuda hazırladıkları video ile taraftarlarından destek istedi. 'Birlikte Başaracağız' ve 'Sizin Gücünüz Bizim Tutkumuz' sloganı ile hazırlanan videoda takımın yıldızı Eto'o özetle, "Zor bir zamandayız ama hiçbir şey imkansız değil. Sizinle birlikte daha kolay olacak. Bizim zaferimiz sizin de zaferinizdir" ifadelerini kullandı.
'TAKIMINA SAHİP ÇIK'
LİGDE 21 puanla 17. sırada yer alan yeşil-beyazlılarda 'kurtarıcı' olarak görülen Sergen Yalçın da hazırlanan videonun sonunda, "Takımın bugün size çok ihtiyacı var. Tüm Konyasporluları pazar günkü müsabakada takımına sahip çıkmaya davet ediyorum" diye taraftara çağrıda bulundu.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 23:28
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
korhan şu basketboldaki fenerbahçe taraftarı hiç bir takımda yok türkiyedeki. (basketboldaki taraftar olarak ayrıca belirtiyorum)
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İşte Kocaman'ın derbi 11'i...
Toplam 4
Yorum
can AYKUT UN ONBIR SURMESINI ICIN KAFA YORMASINA GEREK YOK KI, NASIL OLSA FENER KOTU DAHI OYNASA SAHA DISI FAKTORLERI SAYESINDE YINE YENERLER,
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Fenerbahçe son topta yıkıldı
Toplam 2
Yorum
Ozi Yazık oldu son saniye basketi ile maçı rakibe vermek.Maç izlerken bu kadar iyi bir takımın iyi bir oyun kurucusunun olmamasını garipsedim.
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