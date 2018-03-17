Konyaspor destek bekliyor

Ateş hattındaki Konyaspor, yarın Kayseri'yle evinde yapacağı kritik maçta taraftarına çok güveniyor. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolcular da bu doğrultuda hazırladıkları video ile taraftarlarından destek istedi. 'Birlikte Başaracağız' ve 'Sizin Gücünüz Bizim Tutkumuz' sloganı ile hazırlanan videoda takımın yıldızı Eto'o özetle, "Zor bir zamandayız ama hiçbir şey imkansız değil. Sizinle birlikte daha kolay olacak. Bizim zaferimiz sizin de zaferinizdir" ifadelerini kullandı.

'TAKIMINA SAHİP ÇIK'

LİGDE 21 puanla 17. sırada yer alan yeşil-beyazlılarda 'kurtarıcı' olarak görülen Sergen Yalçın da hazırlanan videonun sonunda, "Takımın bugün size çok ihtiyacı var. Tüm Konyasporluları pazar günkü müsabakada takımına sahip çıkmaya davet ediyorum" diye taraftara çağrıda bulundu.