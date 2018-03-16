Konyaspor’dan ‘Birlikte başaracağız’ mesajı
Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın, futbolcular ve kulüp çalışanlarının yer aldığı video ile final niteliği taşıyan Kayserispor maçına taraftarını davet etti.
Atiker Konyaspor, 21 puanla ligde 17. sırada yer alıyor.
- 16 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:18
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Alex gözyaşlarını tutamadı!
Toplam 12
Yorum
baba kartal Adam gibi adam ,örnek insan ,türkiye gelmiş geçmiş en başarılı yabancı futbolcu.Taraflı tarafsız tüm futbol severlerin sevdiği kral alex.
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Büyük buluşma
Toplam 2
Yorum
ali haydi aslanlar aslantepeye destek olmaya
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Deschamps kadroyu açıkladı! Gomis...
Toplam 10
Yorum
recep bjk li kardesler,her alanda antipatik olmaya basladiniz.mütevazi,sempatik kartal gitti,yerine arogant,büyüklük kompleksinde bir canavar geld
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