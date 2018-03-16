Konyaspor’dan ‘Birlikte başaracağız’ mesajı – Fotomaç – 16 Mart 2018
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    16 Mart 2018, Cuma
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    ’dan ‘Birlikte başaracağız’ mesajı

    Konyaspor’dan ‘Birlikte başaracağız’ mesajı

    Atiker , , futbolcular ve kulüp çalışanlarının yer aldığı video ile final niteliği taşıyan maçına taraftarını davet etti.

    Spor Toto Süper Ligin 26. haftasında 18 Mart Pazar günü 'u Konya Büyükşehir Belediye Stadında konuk edecek A. maç öncesi taraftarını maça davet eden bir video hazırladı. Videoda , futbolcular ve kulüp çalışanları ile taraftarı desteğe davet etti. 'Birlikte Başaracağız' ve 'Sizin Gücünüz Bizim Tutkumuz' sloganı ile bir hazırlanan videoda Kayserispor ile oynanacak zorlu 90 dakika öncesi taraftar maça çağrıldı.

    Atiker Konyaspor, 21 puanla ligde 17. sırada yer alıyor.

    1. 16 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 15:18
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