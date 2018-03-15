Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü

    Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü

    , 'in 26. haftasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarına devam ediyor.

    , 'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü sahasında karşılaşacağı maçı hazırlıklarını bugün Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve reaksiyon çalışması ile başladı. 5'e 2, çift kale oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
    Antrenmanı yeşil-beyazlı kulüp Başkanı ve başkan yardımcısı Celalettin Çakıcı da takip etti.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:41
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