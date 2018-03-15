Konyaspor, hazırlıklarını sürdürdü
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarına devam ediyor.
Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 18 Mart Pazar günü sahasında karşılaşacağı Kayserispor maçı hazırlıklarını bugün Kayacık Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ve reaksiyon çalışması ile başladı. 5'e 2, çift kale oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Antrenmanı yeşil-beyazlı kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ve başkan yardımcısı Celalettin Çakıcı da takip etti.
Antrenmanı yeşil-beyazlı kulüp Başkanı Fatih Yılmaz ve başkan yardımcısı Celalettin Çakıcı da takip etti.
- 15 Mart 2018, Perşembe
- Güncelleme: 16:41
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Erman Toroğlu'ndan Beşiktaş - Bayern yorumu
Toplam 28
Yorum
Dost Hani ülke puanı önemliydi.
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Orman'dan sürpriz açıklama! Dünya yıldızını almak istiyor
Toplam 9
Yorum
1903 Rüya degil HEDEF. Renkli kardeş sen anlamazsın.
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Orman'dan sürpriz açıklama! Dünya yıldızını almak istiyor
Toplam 9
Yorum
isim Ronaldo da sizi istiyormuş. Kendine ne kadar daha güldüreceksin sen ilahi Fiko :)
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