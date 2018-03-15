Sergen Yalçın’ın Konya’da işi zor – Fotomaç – 15 Mart 2018
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    15 Mart 2018, Perşembe
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    ’ın ’da işi zor

    Sergen Yalçın’ın Konya’da işi zor

    ATEŞ hattındaki Konyaspor ile karşılaşacak Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, eski hocaları 'ın işinin kolay olmadığını söyledi

    Bedir, "Geçen sene bu haftalarda 'la bizim 25 puanımız vardı. 'nın 21 puanı var. Sergen'in burada işi biraz daha zor. İnşallah kazanan biz oluruz" diye konuştu.
    1. 15 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:38
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