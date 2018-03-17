Başkan Bedir'e doğum günü sürprizi!
Kayserisporlu futbolcular 60'ncı yaş gününde başkan Erol Bedir'e ilginç bir pasta ile süpriz yaptı.
Bir futbol topu üzerinde başkan Bedir ile birbirine kenetlenmiş sarı-kırmızılı oyuncuları gösteren 2 katlı pastayı oyuncuların ve yöneticilerin alkışları arasında kesen Erol Bedir "Sizin bana vereceğiniz en güzel hediye, Kayserispor'un sezon bitiminde Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmesidir" dedi.
KANA BIYIK SAKATLANDI
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu maç için öğle saatlerinde Konya'ya doğru yola çıktı.
Sarı-kırmızılı takımda kart cezalısı Espinoza kafilede yer almadı. Bu arada sakatlığı geçmeyen, Kayserispor defansının önemli ismi Kana Bıyık'ta Konya deplasmanına götürülmedi. Ülkesinin milli takımına çağrılan Bıyık'ın sakatlığı nedeniyle, ülkesine de gidemeyeceği ifade edildi.
- 17 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 12:36
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Hayaller gerçekleşti
Toplam 1
Yorum
onur menejerinin lobisi iyiymiş takipeden biri olarak söylüyorum abartılan ve milli seviyede bir oyuncu değil kesinlikle,ortasıra takım oyuncusu
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Beşiktaş Tekir'i arıyor
Toplam 1
Yorum
1903 o kedi buraya gelecek :)
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Önce Talisca sonra Benfica
Toplam 3
Yorum
en başından Bundan sonra yıldız adaylarını alırken bonservisi ile alın. BEŞİKTAŞ TA PARLIYORLAR. YALNIZ NEGREDO GİBİ YAŞI GEÇMİŞ OLMASIN ELDE KALIR.
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