Başkan Bedir'e doğum günü sürprizi! – Fotomaç – 17 Mart 2018
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    17 Mart 2018, Cumartesi
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    Başkan Bedir'e doğum günü sürprizi!

    Başkan Bedir'e doğum günü sürprizi!

    Kayserisporlu futbolcular 60'ncı yaş gününde başkan 'e ilginç bir pasta ile süpriz yaptı.

    Bir futbol topu üzerinde başkan Bedir ile birbirine kenetlenmiş sarı-kırmızılı oyuncuları gösteren 2 katlı pastayı oyuncuların ve yöneticilerin alkışları arasında kesen "Sizin bana vereceğiniz en güzel hediye, 'un sezon bitiminde Avrupa kupalarına katılma hakkını elde etmesidir" dedi.

    KANA BIYIK SAKATLANDI
    'in 26'ncı haftasında yarın deplasmanda Atiker Konyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bu maç için öğle saatlerinde Konya'ya doğru yola çıktı.

    Sarı-kırmızılı takımda kart cezalısı Espinoza kafilede yer almadı. Bu arada sakatlığı geçmeyen, Kayserispor defansının önemli ismi Kana Bıyık'ta Konya deplasmanına götürülmedi. Ülkesinin milli takımına çağrılan Bıyık'ın sakatlığı nedeniyle, ülkesine de gidemeyeceği ifade edildi.

    1. 17 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 12:36
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