Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi kaleci krizi
Kayserispor kalecisi Silvia Lung kırmızı kart görerek gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında ceza duruma düştü.
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.
Kayserispor'un, Konyaspor'a 2-0 yenildiği karşılaşmada kaleci Silvia Lung, gördüğü kırmızı kartla cezalı durumda düştü. 2. kaleci Muammer Yıldırım'ın da sakatlığı bulunması nedeniyle Fenerbahçe maçında kaleyi 1998 doğumlu Vedat Karakuş'un koruması bekleniyor. Fenerbahçe karşısında yedek kaleci de 2002 doğumlu Doğan Alemdar olacak.
Konyaspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Sapunaru da Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.
- 18 Mart 2018, Pazar
- Güncelleme: 16:19
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Soldado ucuz yırttı!
Toplam 11
Yorum
uae eagleee canere nerdeyse idam cezası gelecek bunlara tık yok bu nasıl adalet? yönetici parmak göstermiş hadi yiyorsa sporda şiddet yasasını uygula..!
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
Düsseldorf'lu Bunları yaşaman ,, başkalarının ayni konularda yaşadıklarını anlayabilmen açısından iyi oldu ! Düşmez kalkmaz 1 Allah !
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Kocaman'dan çok sert hakem tepkisi!
Toplam 78
Yorum
uae eagleee bizim gol sayılmadı penaltı verilmedi daha neyine ağlıyorsunuz? renklilerde kırmızı kart neden gösterilmiyor? evet dünkü maçta penaltı vardı
Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi kaleci krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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