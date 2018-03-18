Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi kaleci krizi – Fotomaç – 18 Mart 2018
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    18 Mart 2018, Pazar
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    'da maçı öncesi kaleci krizi

    Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi kaleci krizi

    kalecisi Silvia Lung kırmızı kart görerek gelecek hafta oynanacak maçında ceza duruma düştü.

    Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında , Konyaspor deplasmanına konuk oldu.

    Kayserispor'un, Konyaspor'a 2-0 yenildiği karşılaşmada kaleci Silvia Lung, gördüğü kırmızı kartla cezalı durumda düştü. 2. kaleci Muammer Yıldırım'ın da sakatlığı bulunması nedeniyle maçında kaleyi 1998 doğumlu Vedat Karakuş'un koruması bekleniyor. Fenerbahçe karşısında yedek kaleci de 2002 doğumlu Doğan Alemdar olacak.

    Konyaspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Sapunaru da Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.

    1. 18 Mart 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 16:19
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