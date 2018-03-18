Kayserispor'da Fenerbahçe maçı öncesi kaleci krizi

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor, Konyaspor deplasmanına konuk oldu.



Kayserispor'un, Konyaspor'a 2-0 yenildiği karşılaşmada kaleci Silvia Lung, gördüğü kırmızı kartla cezalı durumda düştü. 2. kaleci Muammer Yıldırım'ın da sakatlığı bulunması nedeniyle Fenerbahçe maçında kaleyi 1998 doğumlu Vedat Karakuş'un koruması bekleniyor. Fenerbahçe karşısında yedek kaleci de 2002 doğumlu Doğan Alemdar olacak.

Konyaspor maçında sarı kart görüp cezalı duruma düşen Sapunaru da Fenerbahçe karşısında forma giyemeyecek.



