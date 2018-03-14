Kayserispor Başkanı Erol Bedir, "Rakibimizin adı ve nerede oynayacağımız önemli değil ligde kalan 9 maçı da kazanmak istiyoruz" dedi.

Atiker Konyaspor ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmadan puanla dönmek istediklerini ifade eden Bedir, "Süper Lig takımlarının biri ile pazar günü sor bir maç yapacağız. Biz iyi olursak, hocamızın dediklerini yaparsak, zor maç yok. Ama konsantrasyonumuzu ayarlayamazsak kalitemizi ortaya koyamazsak kolay maç yok. Hafta sonu mutlaka puan kazanmak zorundayız. Konya'da şiddetle puana ihtiyacı var ama biz mutlaka puanla dönmek istiyoruz. Geçen sezon bu haftalarda bizim 27 puanımız vardı. Bu sene Konyaspor'un işi zor. Bu maç Konyaspor için final niteliğinde. En az onların kaybedeceği kadar, bizim de kaybedeceğimiz şeyler var. İnşallah kazasız belasız. Hakemlerin konuşulmadığı bir maç olur" diye konuştu.



"SERGEN YALÇIN İYİ HOCA"

Kayserispor Başkanı Erol Bedir hafta sonu karşılaşacakları Konyaspor'un teknik direktörlüğüne getirilen Sergen Yalçın hakkında da açıklamalar yaptı. Bedir konuşmasında, Gerek hafta sonu bizimle oynayacakları maçta gerekse de sonraki haftalarda da Sergen Yalçın'a başarılar diliyorum" ifadelerlni kullandı.



Başkan Bedir, Karabükspor ile yapılan maçın ikinci yarısını tribünden takip etmek zorunda kalan Sumudica hakkında, "Sumudica farklı sıra dışı bir hoca" dedi. Bedir açıklamasının devamında, "Hocamız çok alıştığımız hoca değil. Bazen atıldığında 'biz bile acaba bir şey mi dedi de atıldı diye' kendi aramızda konuşuyoruz. Özellikle Karabükspor maçı için söylüyorum: belki bu zamana kadar hak ettiği olmuş ama ,atılmamıştır. Ancak, Karabükspor maçında penaltı pozisyonuna itiraz edince hakemin argo sözleri neticesinde hocamız tepki göstermiş bu nedeniyle saha dışına gönderildi. Bana göre haksız bir atılma oldu. Her ne kadar arka çıksak da, her ne kadar sahip çıksak da hocamızın bizim futbol zevkimize ve adetlerimize göre hareket edip motivasyonunu başka türlü değerlendirmesinde fayda var. Haksız olduğu için değil ancak algıdan olayı sıkıntı yaşayabiliyor. "Bende attım." "Bende atmıştım." "Benim yanımda yapsan da göreyim" diye egosu yüksek arkadaşlarımız olabilir ona dikkatli olmamız lazım. Çünkü bizim tribündeki Sumudica'ya, cezalı futbolcuya ve evdeki oturan taraftara değil, tribündeki taraftara, sahadaki futbolcuya ve kulübedeki Sumudica'ya ihtiyacımız var. Önümüzde Avrupa'ya gidebilmek için 9 tane final niteliğinde maç var" dedi.



?SUMUDİCA: "ONLAR LİGDE KALMAK, BİZ AVRUPA İÇİN OYNAYACAĞIZ"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Konyaspor maçı öncesi "Güzel bir maç bizi bekliyor" dedi. Sumudica açıklamasında, "Alt sıralardan kurtulmak isteyen bir takım bizi bekliyor. Hoca değişikliğine gittiler. Son maçlarında Galatasararay'a karşı iyi oynadılar. Onlar alt sıralardan kurtulmak, biz Avrupa kupalarına gitmek için mücadele ediyoruz. Takımım sahada iyi bir futbol sergileyecektir. Sezon başında kimse Kayserispor'dan bu performansı beklemiyordu. Matematiksel olarak 9 hafta önce ligde kalmayı garantiledik. Şimdi başka bir hedefimiz var, Avrupa için mücadele edeceğiz" diye konuştu.



Pazar günü Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak olan sarı kırmızılılar antrenmanın ilk bölümünde düz koşu ve kondisyon çalışması yaptı. Kayseri takımı antrenmanın ikinci kısmında çabukluk idmanı ve çift kale maç yaptı. Kayserispor'da hafif sakatlıkları bulunan Kucher düz koşu yaparken Stephane Badji ve Tiago Lopes salonda çalıştı.