Sumudica Konya’da tribünde – Fotomaç – 14 Mart 2018
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    14 Mart 2018, Çarşamba
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    Sumudica ’da tribünde

    Sumudica Konya’da tribünde
    Hukuk Müşavirliği, sevklerini açıkladı. maçında tribüne gönderilen Teknik Direktörü Marius Sumudica, tedbirli olarak PFDK'ye sevk edilirken, 'da Celustka da kural dışı hareketi nedeniyle disiplin kuruluna gönderildi.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:09
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