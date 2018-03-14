Avrupa aşkına gelin! – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    aşkına gelin!

    Avrupa aşkına gelin!
    Ligde 5. sırada kupalarına katılma yarışı yapan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, kritik Konya maçı öncesinde taraftara destek çağırısında bulundu. , "Bundan sonraki maçlarımız ve hedeflerimiz içinde öncelikle inanmak, güvenmek zorundayız ve asla rehavete kapılmadan, her rakibi ciddiye alarak ama hiçbir rakibimizden de çekinmeden sonuç odaklı bir anlayışla takımımızın yanında olmalıyız" dedi.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:02
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Avrupa aşkına gelin! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN