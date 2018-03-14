Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor – Fotomaç – 14 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor

    Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor

    , ile hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

    18 Mart Pazar günü 'in 26. hafta maçında ile iç sahada karşılaşacak , öğleden sonra Kayacık Tesisleri'nde bir çalışma yaptı.

    Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman topsuz ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular topa sahip olma ve taktik çalışmasının ardından yapılan turnuva maçları ile antrenmanı tamamladı. , topla çalışmada yer almazken, takımdan ayrı düz koşu yaptı.
    1. 14 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:33
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN