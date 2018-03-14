Konyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor
Atiker Konyaspor, Kayserispor ile hafta sonu oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Teknik Direktör Sergen Yalçın ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman topsuz ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular topa sahip olma ve taktik çalışmasının ardından yapılan turnuva maçları ile antrenmanı tamamladı. Volkan Şen, topla çalışmada yer almazken, takımdan ayrı düz koşu yaptı.
- 14 Mart 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 16:33
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Toplam 17
Yorum
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Toplam 14
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kadir halla halla fenerliler niye bu sayfayı okuyor kardeşim sen git eve sütünü iç.
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Toplam 1
Yorum
redford08 Tabelayı ters yazmışlar :)
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