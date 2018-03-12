Konya’yı Sergen de kurtaramadı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Konya’yı Sergen de kurtaramadı

    Konya’yı Sergen de kurtaramadı
    KONYASPOR'LA ilk kez G.Saray karşısında takımının başında sahaya çıkan , Aslan'a karşı dikkat çekici bir istatistiğe sahipti. Daha önce çalıştırdığı takımlarda 5 maçta sadece 1 kez G.Saray'a kaybeden Yalçın, bu sefer Aslantepe'den puan çıkaramadı. Sarı-kırmızılılar karşı 6. maçında 2. yenilgisini aldı.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:39
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