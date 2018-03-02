Konya’nın kader maçı

Mehmet Özdilek takımdaki geleceğini etkileyecek Malatya karşılaşmasıyla ilgili, “Bu maç bizim için neredeyse bir ‘kader maçı’ niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı

SPOR Toto Süper Lig'de Pazar günü Y. Malatyaspor'u konuk edecek Konyaspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek, önemli açıklamalar yaptı. Karşılaşmanın kader maçı niteliğinde olduğunu belirten tecrübeli hoca, "İçerideki 5 maçı kazanabilecek güçteyiz. Bunları aldığımız zaman beklenen çizgide olacağız. 6 deplasman maçının ise 2'si büyük takımlarla, diğer 4'ü kazanabileceğimiz takımlar. G.Birliği ve Akhisar maçlarında performansımızın altında kaldığımızı söylemekten de gocunmuyorum" dedi.



KONSANTRASYON ZAMANI

LİGDE kolay maç olmadığını dile getiren Özdilek, "Bu hafta nispeten daha rahat bir takıma karşı oynayacağız. Kolay maç yok ama tek düşüncemiz kazanmak. Alırsak yukarıdaki takımlarla puan farkı tekrar daralacak. Onun için bütün konsantrasyonumuz Yeni Malatyaspor maçını kazanma üzerine olacak" diye konuştu.