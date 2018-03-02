Konya’nın kader maçı
Mehmet Özdilek takımdaki geleceğini etkileyecek Malatya karşılaşmasıyla ilgili, “Bu maç bizim için neredeyse bir ‘kader maçı’ niteliği taşıyor” ifadelerini kullandı
KONSANTRASYON ZAMANI
LİGDE kolay maç olmadığını dile getiren Özdilek, "Bu hafta nispeten daha rahat bir takıma karşı oynayacağız. Kolay maç yok ama tek düşüncemiz kazanmak. Alırsak yukarıdaki takımlarla puan farkı tekrar daralacak. Onun için bütün konsantrasyonumuz Yeni Malatyaspor maçını kazanma üzerine olacak" diye konuştu.
- 02 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:04
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Çin'den 9 teklif
Toplam 1
Yorum
metinn onlarda uyandi turkiyeden oyuncuya verecekelri rakam oldukca asagi 5 milyonu gecmeyen teklifler a.madrite cuvalla para yuuuuh
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Aklım G.Saray'da
Toplam 1
Yorum
metinn tek kelime ile bravoooo aslansin derim.
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FENERBAHÇE 9 KİŞİ! Volkan Demirel kızardı
Toplam 12
Yorum
metinn bir volkanli bide volkansiz derbilerdeki fb maclarina bakiniz baska birsey demiyorum ahlak yoksunu insanliktan nasibini almamis zavalli
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