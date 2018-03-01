Konya’da Şifo istim üstünde – Fotomaç – 01 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    01 Mart 2018, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Konya’da Şifo istim üstünde

    Konya’da Şifo istim üstünde
    Atiker 'da hareketli saatler yaşanıyor. Akhisarspor karşısında alınan 3-0'lık yenilgiyle ateş hattından çıkamayan yeşil-beyazlılarda, teknik direktör camiada eleştiri oklarının hedefi oldu. Ayrıca geçtiğimiz günlerde takımı eleştiren kaptan 'nın sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 'da sahasındaki karşılaşmasında olumsuz bir sonuç alınması halinde ile yolların ayrılacağı ve yerine Safet Susic'in getirileceği öğrenildi.
    1. 01 Mart 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Konya’da Şifo istim üstünde haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN