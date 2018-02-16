Her maçta 2 gol atarız
Konya Başkanı Fatih Yılmaz, Jahovic ve Eto’o’lu kadrolarıyla, “Her maçta bir gol atıyorduk. Şimdi, ‘Her maçta iki gol atarız’ diyoruz” diye Beşiktaş maçı öncesi iddialı konuştu
KONYASPOR Başkanı Fatih Yılmaz, ilk yarıda takıma dahil edilen oyuncuların adapte olamadığından yakınarak, ikinci devrede yaptıkları flaş transferlerle eski günlerine dönüş sinyalleri verdiklerini söyledi. Yılmaz bugünkü kritik Beşiktaş maçı öncesi, "Geçmişteki başarılarımız tamamen güvenden kaynaklıydı. Alanya'ya gittiğimizde 'Biz burada iki gol atarız.' dedik ve attık. O güven biz de var. Her maçta 'Biz gol atarız.' diyoruz artık. Zaten her maçta bir gol atıyorduk. Şimdi bunun üzerine bir gol daha koyarak, 'Her maçta iki gol atarız.' diyoruz" dedi.
'SIRTIMIZDA TAŞIRIZ'
BAŞKAN Yılmaz, Eto'o'nun 1.5+1 yıllık kontratındaki gol sayısı maddesiyle ilgili, "Eto'o yeter ki 28 gol atsın. Biz sözleşmesini 1 yıl daha uzatalım. 28 gole katkı sağlayan bir oyuncuyu biz sırtımızda taşırız. Jahovic de 20 ve Eto'o'da 28 gol barajlarını da koyarak Konyaspor'un bir nevi geleceğini kurtarmış olduk" diye konuştu.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 00:46
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Yıldırım'dan ikinci bomba!
Toplam 25
Yorum
Yol çok uzun Kyabuslu günler geldi fenerbahçeye işler çok zor
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Ali Koç'tan 100 milyon Euro...
Toplam 32
Yorum
Yazık olur Ne yapsan boş kalır borçlar bitmezse ve dogru takım kuramazsan. Gelen oyuncu oynamalı ve başarılı olmalı ve seneyi kupalarla kapamalı. Çok y
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Bu hafta alternatif bol
Toplam 5
Yorum
ismail onazi ve castillo iyi oldunmu iş tamamdır
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