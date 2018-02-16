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    16 Şubat 2018, Cuma
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    Her maçta 2 gol atarız

    Her maçta 2 gol atarız

    Konya Başkanı , Jahovic ve Eto’o’lu kadrolarıyla, “Her maçta bir gol atıyorduk. Şimdi, ‘Her maçta iki gol atarız’ diyoruz” diye maçı öncesi iddialı konuştu

    Başkanı , ilk yarıda takıma dahil edilen oyuncuların adapte olamadığından yakınarak, ikinci devrede yaptıkları flaş transferlerle eski günlerine dönüş sinyalleri verdiklerini söyledi. Yılmaz bugünkü kritik maçı öncesi, "Geçmişteki başarılarımız tamamen güvenden kaynaklıydı. Alanya'ya gittiğimizde 'Biz burada iki gol atarız.' dedik ve attık. O güven biz de var. Her maçta 'Biz gol atarız.' diyoruz artık. Zaten her maçta bir gol atıyorduk. Şimdi bunun üzerine bir gol daha koyarak, 'Her maçta iki gol atarız.' diyoruz" dedi.

    'SIRTIMIZDA TAŞIRIZ'
    BAŞKAN Yılmaz, Eto'o'nun 1.5+1 yıllık kontratındaki gol sayısı maddesiyle ilgili, "Eto'o yeter ki 28 gol atsın. Biz sözleşmesini 1 yıl daha uzatalım. 28 gole katkı sağlayan bir oyuncuyu biz sırtımızda taşırız. Jahovic de 20 ve Eto'o'da 28 gol barajlarını da koyarak Konyaspor'un bir nevi geleceğini kurtarmış olduk" diye konuştu.

    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:46
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