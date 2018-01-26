Konyaspor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki hain teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için bir video yayınladı. Videoda Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve aralarında yabancıların da bulunduğu 15 futbolcu yer aldı. Yeşil-beyazlıların "Mehmetçik Duası" videosunda futbolcular için askeri kıyafetler temin edildi. Video, harekata katılan Uzman Çavuş Mehmet Kuzu'nun "Ailene bir mesajın var mı?" sorusuna tankın üzerinden verdiği "Beklemesinler" cevabıyla başlıyor.



Allah'ım ordumuz sana emanet

Futbolcular, daha sonra kahraman askerlerimiz için dua ediyor. Destek videosu, kaptan Ali Çamdalı'nın dev Türk bayrağını taşırken ekranda beliren, "Allah'ım ordumuz, milletimiz, yurdumuz sana emanet" sözleri ile sona eriyor.