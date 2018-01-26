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    26 Ocak 2018, Cuma
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    Mehmetçik Duası

    Konya, asker kıyafeti giyip ’de çarpışan Mehmetçikler için destek videosu yayınladı

    , Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'deki hain teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için bir video yayınladı. Videoda Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve aralarında yabancıların da bulunduğu 15 futbolcu yer aldı. Yeşil-beyazlıların "" videosunda futbolcular için askeri kıyafetler temin edildi. Video, harekata katılan Uzman Çavuş Mehmet Kuzu'nun "Ailene bir mesajın var mı?" sorusuna tankın üzerinden verdiği "Beklemesinler" cevabıyla başlıyor.

    Allah'ım ordumuz sana emanet
    Futbolcular, daha sonra kahraman askerlerimiz için dua ediyor. Destek videosu, kaptan 'nın dev Türk bayrağını taşırken ekranda beliren, "Allah'ım ordumuz, milletimiz, yurdumuz sana emanet" sözleri ile sona eriyor.

    1. 26 Ocak 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:45
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