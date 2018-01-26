Konya, asker kıyafeti giyip Afrin’de çarpışan Mehmetçikler için destek videosu yayınladı
Konyaspor, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki hain teröristlere karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçikler için bir video yayınladı. Videoda Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve aralarında yabancıların da bulunduğu 15 futbolcu yer aldı. Yeşil-beyazlıların "Mehmetçik Duası" videosunda futbolcular için askeri kıyafetler temin edildi. Video, harekata katılan Uzman Çavuş Mehmet Kuzu'nun "Ailene bir mesajın var mı?" sorusuna tankın üzerinden verdiği "Beklemesinler" cevabıyla başlıyor.
Allah'ım ordumuz sana emanet
Futbolcular, daha sonra kahraman askerlerimiz için dua ediyor. Destek videosu, kaptan Ali Çamdalı'nın dev Türk bayrağını taşırken ekranda beliren, "Allah'ım ordumuz, milletimiz, yurdumuz sana emanet" sözleri ile sona eriyor.
- 26 Ocak 2018, Cuma
- Güncelleme: 22:45
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Mark Clattenburg ezan okununca maçı durdurdu
Toplam 1
Yorum
fatih bu olay için değil ancak bu hakem gelmiş geçmiş en iyi hakemdir. şiir gibi maç yönetir. birçokyönettiği maçları izledim.şahae yorumu var
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Sol bek için son hafta
Toplam 2
Yorum
ASLAN YAŞI YÜKSEK ADAM İSTEMİYORUZ 21 YAŞINDA Bİ SOL BEK VAR ONU ALIN YOKSA HAKAN OYNASIN 33 YAŞINDA ADAM ALMAYIN
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Trabzonspor-Fenerbahçe maçına dev güvenlik
Toplam 2
Yorum
Kontra Ali Palabıyık'ın başına da 8-10 tane polis dikmek gerekecek şimdi...
Mehmetçik Duası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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