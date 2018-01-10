Yatabare imzaladı
Forvet arayışlarını sürdüren Atiker Konyaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Karabükspor’un Malili golcüsü Mustapha Yatabare ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı
Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda takımdaki golcülerle yollarını ayıran ve transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor ilk imzayı attırdı. Yeşil-beyazlılar, daha önce prensipte anlaştığı Mustapha Yatabare ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme im zaladığını açıkladı. Ülkemizde Trabzonspor ve Karabükspor formaları giyen Malili forvet bu sezon Karabük'te 15 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Öte yandan Orkan Çınar için Beşiktaş'tan yanıt bekleyen yeşil-beyazlı takımda bir de ayrılık yaşandı. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Savaş Polat, 2. Lig'de mücadele eden pilot takım Anadolu Selçukspor'a gönderildi.
- 10 Ocak 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
Yasama Bugüne kadar seni çok eleştirdim. Böyle çalışıp şampiyon olursak sana özür borcum olacak imparator.
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Balotelli kapışması
Toplam 17
Yorum
bjk bu riski almaya değer bi futbolcu.
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Fatih Terim'den flaş açıklama
Toplam 4
Yorum
enbuyukkartal ikinci sezon derken
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