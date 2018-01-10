Yatabare imzaladı

Forvet arayışlarını sürdüren Atiker Konyaspor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı Karabükspor’un Malili golcüsü Mustapha Yatabare ile 2,5 yıllık sözleşmeye imza attı

Mehmet Özdilek'in raporu doğrultusunda takımdaki golcülerle yollarını ayıran ve transfer çalışmalarını sürdüren Atiker Konyaspor ilk imzayı attırdı. Yeşil-beyazlılar, daha önce prensipte anlaştığı Mustapha Yatabare ile 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme im zaladığını açıkladı. Ülkemizde Trabzonspor ve Karabükspor formaları giyen Malili forvet bu sezon Karabük'te 15 maçta 6 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Öte yandan Orkan Çınar için Beşiktaş'tan yanıt bekleyen yeşil-beyazlı takımda bir de ayrılık yaşandı. Sezon başında Fenerbahçe'den transfer edilen Savaş Polat, 2. Lig'de mücadele eden pilot takım Anadolu Selçukspor'a gönderildi.