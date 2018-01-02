Golcü oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı

Atiker Konyaspor, devre arası transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Atiker Konyaspor, Karabükspor ile sözleşmesini feshedecek olan Mustapha Yatabare ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.



6 GOL 1 ASİST

Süper Lig'de Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor takımlarının formasını da giyen Yatabere son olarak Kardemir Karabükspor forması altında bu sezon 15 maçta 6 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.