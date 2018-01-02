 Golcü oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı – Fotomaç – 02 Ocak 2018 ;
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    02 Ocak 2018, Salı
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    Golcü oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı

    Golcü oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı

    Devre arası transfer döneminde öncelikli olarak forvet mevkine takviye yapacak , Karademir Karabükspor'un 31 yaşındaki Fransız golcüsü ile prensipte anlaştı.

    , devre arası transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Atiker Konyaspor, Karabükspor ile sözleşmesini feshedecek olan Mustapha ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

    6 GOL 1 ASİST
    Süper Lig'de ve Kardemir Karabükspor takımlarının formasını da giyen Yatabere son olarak Kardemir Karabükspor forması altında bu sezon 15 maçta 6 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.

    1. 02 Ocak 2018, Salı
    2. Güncelleme: 17:05
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