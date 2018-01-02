Golcü oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı
Devre arası transfer döneminde öncelikli olarak forvet mevkine takviye yapacak Atiker Konyaspor, Karademir Karabükspor'un 31 yaşındaki Fransız golcüsü Yatabare ile prensipte anlaştı.
Atiker Konyaspor, devre arası transfer döneminin ilk transferini gerçekleştirdi. Atiker Konyaspor, Karabükspor ile sözleşmesini feshedecek olan Mustapha Yatabare ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.
6 GOL 1 ASİST
Süper Lig'de Trabzonspor ve Kardemir Karabükspor takımlarının formasını da giyen Yatabere son olarak Kardemir Karabükspor forması altında bu sezon 15 maçta 6 gol 1 asistlik performans ortaya koydu.
- 02 Ocak 2018, Salı
- Güncelleme: 17:05
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