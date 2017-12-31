 Konyaspor’da Bendtner sesleri – Fotomaç – 31 Aralık 2017 ;
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    31 Aralık 2017, Pazar
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    ’da Bendtner sesleri

    Konyaspor’da Bendtner sesleri
    Forvet hattına transfer hazırlığındaki 'da sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Bir dönem İngiliz devi Arsenal'de oynayan, 2 sezondur Rosenborg'da forma giyen Nicklas Bendtner'in İstanbul'da görüntülenmesi ve Konyaspor için İstanbul'a geldiği haberi gündeme bomba gibi düştü. Konya yöneticisi Ahmet Baydar da transferi doğrularken, 29 yaşındaki ünlü golcü için, "Bir görüşme yaptık ancak şu an için çok olumlu gözükmüyor. Tekrar bir görüşme yapacağız" bilgisini paylaştı.
    1. 31 Aralık 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:38
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