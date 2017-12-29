 Konya’dan yıldız golcü – Fotomaç – 29 Aralık 2017 ;
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    29 Aralık 2017, Cuma
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    Konya’dan yıldız golcü

    Konya’dan yıldız golcü
    Başkanı Fatih Yılmaz, santrfor transferi konusunda müjdeyi verdi. Yılmaz, "Şu an tek düşüncemiz; gol sorunumuzu çözecek transferi yapmak. Taraftarımızı da heyecanlandıracak santrfor arayışı içerisindeyiz" bilgisini verdi
    1. 29 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:46
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