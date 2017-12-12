Konyaspor'da rövanş hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupasında (ZTK) oynayacağı Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına başladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde yapılan antrenmanda Karabükspor maçında ilk 11'de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaparken, sakat oyuncuların tedavilerine devam edildi. Diğer futbolcuların sahada koşu ve ısınma hareketleri ile devam eden antrenmanı 5'e 2 top kapma çalışması ile sürdü. Antrenman şut çalışması ile sona erdi.
- 12 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 13:24
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Cimbom'un yeni forveti İstanbul'a geldi!
Toplam 5
Yorum
serdar akay yabancı sayısı azalacak bizimkiler hala yabancı peşinde :)))
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RB Leipzig gitti, ağabeyi geldi!
Toplam 12
Yorum
planlamacı anca böyle avutursunuz kendinizi. bayerni elesek yine bir bahane bulursunuz. geçen seneki formunda değil falan dersiniz
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Muslera’nın kalesi düştü
Toplam 1
Yorum
Aslan SON 3 SEZONDUR TAKIMI YAKIYOR KIMSE GÖRMEK ISTEMIYOR BU KADAR HATAYI BIR TÜRK COCUGU YAPSAYDI NE OLURDU? COK KÖTÜ KALECI ARASTIRIN 3.SEZON!
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