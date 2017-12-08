Konyaspor'da Karabükspor hazırlıkları
Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 15. haftasında oynayacağı Kardemir Karabükspor ile maçın hazırlıklarına başladı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 13:06
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Trabzonspor’un hedefi 3 puan
Toplam 2
Yorum
alper inşallah bu maçıda kayıpsız geçeceğiz
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Terim, Bosna yolunda!
Toplam 15
Yorum
adana madem terim iyi hoca gelsin adanaya memleketine,adanaspor veya demirsporun başına şmpiyon yapsında görelim.
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Valencia iddiası
Toplam 3
Yorum
bjk advers ADVERSİN İDDİASI ! CENK'İ İSTEYEN ÜST DÜZEY BİR AVRUPA TAKIMI KESİNLİKLE OLMAZ VE BUNDAN SONRADA OLMAYACAKTIR !
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