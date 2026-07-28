CSKA 1948 Sofia-Spartak Trnava maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı CSKA 1948 Sofia ile Spartak Trnava arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta iki takım da savunma güvenliğini ön planda tutarken, karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı ve tur düğümü rövanşa taşındı. Bu sonuçla birlikte iki ekip de üst tura yükselebilmek adına sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. CSKA 1948 Sofia, taraftarı önünde etkili bir performans sergileyerek avantaj elde etmeyi amaçlarken, Spartak Trnava ise deplasmanda disiplinli oyun anlayışıyla istediği sonucu alarak Avrupa yolculuğunu sürdürmeyi hedefliyor. Kritik mücadele, iki takım için de sezonun en önemli sınavlarından biri olacak. Peki CSKA 1948 Sofia-Spartak Trnava maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

CSKA 1948 Sofia-Spartak Trnava MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki CSKA 1948 Sofia-Spartak Trnava maçı, 28 Temmuz Salı günü oynanacak.

CSKA 1948 Sofia-Spartak Trnava MAÇI SAAT KAÇTA?

Tur atlayacak takımı belirleyecek kritik mücadele, Türkiye Saati ile 20.30'da başlayacak.

CSKA 1948 Sofia-Spartak Trnava MAÇI HANGİ KANALDA?

CSKA 1948 Sofia-Spartak Trnava maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.