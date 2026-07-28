CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Konferans Ligi Riga FC-Vardar Skopje maçı CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Riga FC-Vardar Skopje maçı CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Letonya temsilcisi Riga FC ile Kuzey Makedonya ekibi Vardar Skopje karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede deplasmanda 3-2 kazanarak önemli bir avantaj yakalayan Riga FC, taraftarı önünde bu üstünlüğünü koruyup adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor. Vardar Skopje ise tek farklı mağlubiyetin ardından deplasmanda turu çevirecek bir sonuç almanın hesaplarını yapıyor. Büyük heyecana sahne olması beklenen rövanş öncesinde futbolseverler iki takımın son durumu ve karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. İşte Riga FC-Vardar Skopje maçının detayları!

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2026 14:10
Riga FC-Vardar Skopje maçı CANLI | Maç ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Riga FC-Vardar Skopje maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Riga FC ile Vardar Skopje arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada erken geriye düşmesine rağmen Orlando Galo ve Iago Siqueira'nın golleriyle üstünlüğü ele geçiren Letonya temsilcisi, Iago Siqueira'nın ikinci golüyle sahadan 3-2 galip ayrılarak rövanş öncesinde avantajı hanesine yazdırdı. İç saha performansıyla dikkat çeken Riga FC, bu kez taraftarı önünde turu tamamlamayı amaçlarken, Vardar Skopje ise deplasmanda kazanarak Avrupa serüvenini sürdürmek için sahaya çıkacak. İlk maçta ortaya çıkan yüksek tempo, rövanşın da çekişmeli geçeceğinin sinyallerini veriyor. İşte Riga FC-Vardar Skopje maçının detayları!

Riga FC-Vardar Skopje MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Riga FC-Vardar Skopje maçı, 28 Temmuz Salı günü oynanacak.

Riga FC-Vardar Skopje MAÇI SAAT KAÇTA?

Riga FC-Vardar Skopje MAÇI HANGİ KANALDA?

Riga FC-Vardar Skopje maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.

ASpor CANLI YAYIN

Google'da tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Fotomac'ı favori kaynak olarak ekleyin.
İşte G.Saray'ın De Bruyne için yaptığı transfer teklifi!
F.Bahçe'nin Polonya kafilesi açıklandı!
DİĞER
Güzelliğinin sırrı belli oldu! Çağla Şıkel'in annesi sosyal medyayı salladı
Özgür Özel'in Mansur Yavaş problemi: Ekrem İmamoğlu mu veto etti?
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den açıklama! Rövanşta yok
F.Bahçe'ye Leao müjdesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G. Zabrze'de rövanş hazırlıkları tamam! G. Zabrze'de rövanş hazırlıkları tamam! 13:50
Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia maç bilgileri! Shamrock Rovers-FC Ararat Armenia maç bilgileri! 13:22
F.Bahçe'nin Polonya kafilesi açıklandı! F.Bahçe'nin Polonya kafilesi açıklandı! 12:35
Hearts-Sturm Graz maçı saat kaçta? Hearts-Sturm Graz maçı saat kaçta? 12:03
F.Bahçe'den açıklama! Rövanşta yok F.Bahçe'den açıklama! Rövanşta yok 11:53
Fırtına'dan Cerny bombası! Fırtına'dan Cerny bombası! 11:50
Daha Eski
Göztepe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! Göztepe'de beklenen ayrılık gerçekleşiyor! 11:49
Celje-Egnatia Rrogozhine maçı saat kaçta? Celje-Egnatia Rrogozhine maçı saat kaçta? 11:49
Gabriel Sara'dan transfer itirafı! Gabriel Sara'dan transfer itirafı! 11:43
Dinamo Zagreb-Thun maç bilgileri! Dinamo Zagreb-Thun maç bilgileri! 11:40
Günay'dan dikkat çeken Icardi açıklaması! Günay'dan dikkat çeken Icardi açıklaması! 11:27
F.Bahçe'ye Leao müjdesi! F.Bahçe'ye Leao müjdesi! 10:54