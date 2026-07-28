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UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Riga FC ile Vardar Skopje arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk karşılaşmada erken geriye düşmesine rağmen Orlando Galo ve Iago Siqueira'nın golleriyle üstünlüğü ele geçiren Letonya temsilcisi, Iago Siqueira'nın ikinci golüyle sahadan 3-2 galip ayrılarak rövanş öncesinde avantajı hanesine yazdırdı. İç saha performansıyla dikkat çeken Riga FC, bu kez taraftarı önünde turu tamamlamayı amaçlarken, Vardar Skopje ise deplasmanda kazanarak Avrupa serüvenini sürdürmek için sahaya çıkacak. İlk maçta ortaya çıkan yüksek tempo, rövanşın da çekişmeli geçeceğinin sinyallerini veriyor. İşte Riga FC-Vardar Skopje maçının detayları!

Riga FC-Vardar Skopje MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Riga FC-Vardar Skopje maçı, 28 Temmuz Salı günü oynanacak.

Riga FC-Vardar Skopje MAÇI SAAT KAÇTA?

Riga FC-Vardar Skopje MAÇI HANGİ KANALDA?

Riga FC-Vardar Skopje maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.