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UEFA Konferans Ligi'nde 2. Eleme Turu rövanş heyecanı Drita ile Floriana arasında oynanacak kritik mücadeleyle devam edecek. İlk maçta iki takım da dengeli bir performans sergilerken, karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi ve tur hesapları rövanşa kaldı. Bu sonuçla birlikte iki ekip de üst tura yükselme hedefi doğrultusunda sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. İç saha avantajını kullanmak isteyen Drita, taraftar desteğini arkasına alarak turu geçen taraf olmayı amaçlarken, Floriana ise disiplinli oyun anlayışını deplasmana taşıyarak Avrupa serüvenini sürdürmek için mücadele edecek. İşte Drita-Floriana maçının detayları!

Drita-Floriana MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanşı kapsamındaki Drita-Floriana maçı, 28 Temmuz Salı günü oynanacak.

Drita-Floriana MAÇI SAAT KAÇTA?

Tur atlayacak takımı belirleyecek kritik mücadele, Türkiye Saati ile 21.00'de başlayacak.

Drita-Floriana MAÇI HANGİ KANALDA?

Drita-Floriana maçının Türkiye'de canlı yayıncısı bulunmuyor.