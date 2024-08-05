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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Avrupa'daki temsilcilerimizden RAMS Başakşehir'in, Iberia'yı elemesi durumunda UEFA Konferans Ligi playoff turundaki rakibi St Patrick's Athletic - FC Sabah galibi oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 15:22 Güncelleme Tarihi: 05 Ağustos 2024 Pazartesi 15:32
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RAMS Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu'nda Gürcistan ekibi FC Iberia 1999'u elemesi halinde play-off turunda St Patrick's Athletic - FC Sabah eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

UEFA Konferans Ligi Play-Off Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Yapılan kura çekiminin ardından Başakşehir, 3'üncü ön eleme turunda FC Iberia 1999'u geçmesi halinde play-off turunda İrlanda ekibi St Patrick's Athletic ile Azerbaycan temsilcisi FC Sabah arasındaki eşleşmenin galibiyle gruplara kalmak için mücadele edecek. İstanbul ekibi, ilk karşılaşmayı 22 Ağustos'ta deplasmanda, rövanş karşılaşmasını ise 29 Ağustos'ta İstanbul'da oynayacak.

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