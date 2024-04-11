Viktoria Plzen - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Viktoria Plzen - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Viktoria Plzen ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Viktoria Plzen - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

VIKTORIA PLZEN - FIORENTINA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Viktoria Plzen - Fiorentina maçı 11 Nisan Perşembe günü TSİ 19:45'te EXXEN'de canlı yayınlanacak.