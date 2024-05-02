Yarı final günü

Avrupa Ligi'nde ve Avrupa Konferans Ligi'nde yarı final ilk karşılaşmaları, bugün gerçekleştirilecek. Avrupa Ligi'ndeki mücadelelerde Marsilya (Fransa) ile Atalanta (İtalya), Roma (İtalya) ile de B.Leverkusen (Almanya) karşılaşacak. Rövanşlar; 9 Mayıs'ta, final 22 Mayıs'ta İrlanda'daki Dublin Arena'da oynanacak. Konferans'ta A.Villa (İngiltere) ile Olympiakos (Yunanistan), Fiorentina (İtalya) ile de Club Brugge (Belçika) kozlarını paylaşacak. Rövanşlar; 9 Mayıs'ta, final ise 29 Mayıs'ta Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Ayasofya Stadı'nda yapılacak.