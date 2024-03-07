Ajax - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Ajax - Aston Villa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Ajax ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Ajax - Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

AJAX - ASTON VILLA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ajax - Aston Villa maçı 7 Mart Perşembe günü TSİ 20.45'te TV 8,5'ta canlı yayınlanacak.

👉AJAX - ASTON VİLLA maçı canlı izlemek için TIKLAYIN👈