Molde - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Molde - Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı devam ediyor. Molde ile Legia Varşova karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Molde - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

MOLDE - LEGIA VARŞOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Molde - Legia Varşova maçı 15 Aralık Perşembe günü TSİ 20:45'te Exxen'de canlı yayınlanacak.