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UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ülkemizi Fenerbahçe'nin temsil ettiği UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğun favorileri açıklandı. Euro Club Index, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı kupasını kazanma ihtimallerini duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin sırası ve kupayı kazanma ihtimali... (FB spor haberi)

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 12:20
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UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu'ndaki son maçında Spartak Trnava'yı konuk etti.

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler rakibini 4-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko (2), ve Dominik Takac (k.k.) Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nin favorilerinden biri olarak gösteriliyor.

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Euro Club Index, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların kupayı kazanma ihtimallerini ve turnuvanın favorilerini açıkladı.

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

İşte 2023/2024 sezonunda takımların UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimalleri...

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Ferençvaros (Macaristan): Yüzde 1'den az

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Slovan Bratislava (Slovakya): Yüzde 1'den az

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Molde (Norveç): Yüzde 1'den az

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Servette (İsviçre): Yüzde 1'den az

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Ludogorets (Bulgaristan): Yüzde 1'den az

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Legia Varşova (Polonya): Yüzde 1'den az

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Dinamo Zagreb (Hırvatistan): Yüzde 1'den az

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Sturm Graz (Avusturya): Yüzde 1'den az

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Bodo/Glimt (Norveç): Yüzde 1'den az

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Maccabi Haifa (İsrail): Yüzde 1

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Olimpiakos (Yunanistan): Yüzde 2

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Viktoria Plzen (Çekya): Yüzde 2

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Gent (Belçika): Yüzde 2

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

PAOK (Yunanistan): Yüzde 3

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Ajax (Hollanda): Yüzde 3

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Maccabi Tel Aviv (İsrail): Yüzde 4

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Club Brugge (Belçika): Yüzde 5

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Union Saint Gilloise (Belçika): Yüzde 5

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Eintracht Frankfurt (Almanya): Yüzde 5

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Fenerbahçe (Türkiye): Yüzde 9

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Fiorentina (İtalya): Yüzde 9

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Real Betis (İspanya): Yüzde 11

UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...

Lille (Fransa): Yüzde 11

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