UEFA Konferans Ligi'nin favorileri açıklandı! Fenerbahçe...
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Ülkemizi Fenerbahçe'nin temsil ettiği UEFA Konferans Ligi'nde şampiyonluğun favorileri açıklandı. Euro Club Index, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 3 numaralı kupasını kazanma ihtimallerini duyurdu. İşte Fenerbahçe'nin sırası ve kupayı kazanma ihtimali... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe bu sonuçla puanını 12'ye yükselterek grubunu lider tamamladı ve son 16 turuna yükseldi.
Sarı-lacivertliler, UEFA Konferans Ligi'nin favorilerinden biri olarak gösteriliyor.
Euro Club Index, Konferans Ligi'nde mücadele eden takımların kupayı kazanma ihtimallerini ve turnuvanın favorilerini açıkladı.
İşte 2023/2024 sezonunda takımların UEFA Konferans Ligi'ni kazanma ihtimalleri...
Ferençvaros (Macaristan): Yüzde 1'den az
Slovan Bratislava (Slovakya): Yüzde 1'den az
Molde (Norveç): Yüzde 1'den az
Servette (İsviçre): Yüzde 1'den az
Ludogorets (Bulgaristan): Yüzde 1'den az
Legia Varşova (Polonya): Yüzde 1'den az
Dinamo Zagreb (Hırvatistan): Yüzde 1'den az
Sturm Graz (Avusturya): Yüzde 1'den az
Bodo/Glimt (Norveç): Yüzde 1'den az
Maccabi Haifa (İsrail): Yüzde 1
Olimpiakos (Yunanistan): Yüzde 2
Union Saint Gilloise (Belçika): Yüzde 5
Eintracht Frankfurt (Almanya): Yüzde 5
Fenerbahçe (Türkiye): Yüzde 9
Aston Villa (İngiltere): Yüzde 25
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