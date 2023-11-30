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Olimpija Ljubljana - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan devam ediyor. Olimpija Ljubljana ile Lille karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Olimpija Ljubljana - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 12:47 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 Perşembe 13:10
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Olimpija Ljubljana - Lille maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Olimpija Ljubljana - Lille maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Olimpija Ljubljana ile Lille karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Olimpija Ljubljana - Lille maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

OLIMPIJA LJUBLJANA - LILLE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olimpija Ljubljana - Lille maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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