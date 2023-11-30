Gent - Zorya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Gent - Zorya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Gent ile Zorya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Gent - Zorya maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

GENT - ZORYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Gent - Zorya maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.