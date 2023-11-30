Cukaricki - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Cukaricki - Ferencvaros maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Cukaricki ile Ferencvaros karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Cukaricki - Ferencvaros maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

CUKARICKI - FERENCVAROS MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Cukaricki - Ferencvaros maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.