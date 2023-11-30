AZ Alkmaar - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

AZ Alkmaar - Zrinjski maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. AZ Alkmaar ile Zrinjski karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; AZ Alkmaar - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

AZ ALKMAAR - ZRINJSKI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar - Zrinjski maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.