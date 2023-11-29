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Johannes Hoff Thorup: Fenerbahçe maçı bizim için zor olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu beşinci maçında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Nordsjaelland'da teknik direktör Johannes Hoff Thorup, zor bir maça çıkacaklarını söyledi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 16:00
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Johannes Hoff Thorup: Fenerbahçe maçı bizim için zor olacak

Maçın oynanacağı Right to Dream Park'ta düzenlenen ve takım kaptanı Kian Hansen'in de katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Thorup, Fenerbahçe karşısında ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını belirtti.

İstanbul'da oynanan ilk maçtan dersler çıkardıklarını ve bu doğrultuda sahaya çıkacaklarını dile getiren Thorup, "Yarınki maç bizim için zor olacak." dedi.

Grupta şanslarının olduğunu ve kalan 2 önemli maçta bunu iyi değerlendirmeyi amaçladıklarını vurgulayan Thorup, rakipleri karşısında güzel bir sonuç almak istediklerinin altını çizdi.

Hava şartları ve kar yağışı hakkındaki soruyu da yanıtlayan Danimarkalı teknik adam, şöyle devam etti:

"Bana kalsa ben soğuk havayı tercih etmem. Takımdaki oyuncuların birçoğu Danimarkalı değil. Bu yüzden soğuk hava ve kar yağışı bizim için avantaj değil."

Bugüne kadar büyük maçlara çıktıklarını ama Fenerbahçe karşılaşmasının daha da büyük bir mücadele olduğunu vurgulayan Thorup, sözlerini şu şekilde noktaladı:

"Taraftarın maça büyük ilgisi var ve maç bu nedenle daha da önemli bir hal alıyor. İyi hazırlandık ve galibiyet almak istiyoruz. İki taraf için de zor bir maç olacak. Hepimiz için güzel ve enteresan bir maç olacak. Ne olacağını hep birlikte göreceğiz."

KIAN HANSEN: FENERBAHÇE BURAYA GELEN EN BÜYÜK TAKIMLARDAN BİRİSİ

Gruptaki iki iyi takımın karşı karşıya geleceğine dikkati çeken Kian Hansen ise ilk maçta istediklerini yapamadıklarını, şimdi bunun için bir fırsat olduğunu söyledi.

Müsabakanın Nordsjaelland için büyük bir maç olacağını da dile getiren Hansen, "Fenerbahçe, buraya gelen en büyük takımlardan birisi olabilir. Benim açımdan da özel bir maç olacak. Karşılaşmaya konsantre olduk. Türk ve Danimarkalı taraftarlar stadı dolduracak. Biz de maçı heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi takip ettiklerini ve yarın nasıl bir sonuç çıkacağını bilmediklerini belirten Hansen, "Fenerbahçe oynadığımız ilk maçta beklemediğimiz bir kadroyla sahaya çıktı. Biz hazırlığımızı yapıyoruz ama rakibin kiminle sahaya çıkacağını bilmiyoruz. Kalite olarak Fenerbahçe her yönden önemli oyunculara sahip. Ofansif anlamda büyük kaliteleri var. Biz buna göre hazırlandık ve ne olacağını göreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Hansen, son olarak taraftarların maça yoğun ilgi gösterdiğini ve Fenerbahçe'nin baskılı oyununu ilk maçta edindikleri tecrübeyle kırmak istediklerini sözlerine ekledi.

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