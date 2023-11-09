Olimpi Ljubljana - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Olimpia Ljubljana - Klaksvik maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Olimpia Ljubljana ile Klaksvik karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Olimpia Ljubljana - Klaksvik maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

OLIMPIA LJUBLJANA - KLAKSVIK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Olimpia Ljubljana - Klaksvik maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 23:00'te yayınlanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.