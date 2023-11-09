Legia Varşova - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Legia Varşova - Zrinjski maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Legia Varşova ile Zrinjski karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki; Legia Varşova - Zrinjski maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

LEGIA VARŞOVA - ZRINJSKI MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Legia Varşova - Zrinjski maçı 9 Kasım Perşembe günü TSİ 20:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.