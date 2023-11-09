Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Hala bu grubun lideriyiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta müsabakasında Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets ile karşı karşıya geldi.

Kanarya, deplasmanda rakiibne 2-0 kaybetti.

Mücadele sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMLARI:

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜMÜZÜ SAYGIYLA ANIYORUM"

"10 Kasım'a girdik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygıyla anıyorum."

"HALA GRUBUN LİDERİYİZ"

Aslında maça iyi başladık, fena başlamadık. Oyunun başında 1-2 tane net pozisyon vardı, değerlendiremedik. Sonra oyunda rakip takım dengeyi buldu ve 1 gol buldu. Devreyi bu şekilde kapattık. İkinci yarıya iyi başlayan ve toparlayan taraf bizdik. Top bizde olsa da, çok fazla pas yapsak da çok fazla gol pozisyonu üretemedik. Rakip de 1-0'ı korumak için iyi savunma yaptılar. Kontradan buldukları 2. golle maçı kaybettik. Üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Hala grubun lideriyiz. Önümüze bakıyoruz."

"YUSUF'U BÖYLE ZORLU BİR MAÇTA..."

"Yusuf sezon başından beri ara ara antrenmanlara geliyordu. Altyapıyla koordineli bir şekilde gidiyoruz. Hem altyapıdaki oyuncuları ne var ne yok taramak hem de a takıma bir oyuncu monte eder miyiz diye düşünüyorduk. Yusuf'u böyle zorlu bir maçta şans verdik. Ona ne kadar güvendiğimizi gösterdik. Hataları olsa da 17 yaşında bir evladımız. Güzel bir performans sergiledi. Kendisini tebrik ederim."