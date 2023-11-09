Haberler Konferans Ligi Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Hala bu grubun lideriyiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Hala bu grubun lideriyiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 4. hafta maçında deplasmanda Ludogorets'in konuğu olan Fenerbahçe, müsabakadan 2-0'lık skorla yenik ayrıldı. Mücadele sonrası sarı-lacivertli takımın teknik direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 01:36 Güncelleme Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 01:39
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Hala bu grubun lideriyiz

UEFA Avrupa Konferans Ligi 4. hafta müsabakasında Fenerbahçe deplasmanda Ludogorets ile karşı karşıya geldi.

Kanarya, deplasmanda rakiibne 2-0 kaybetti.

Mücadele sonrası Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

İŞTE İSMAİL KARTAL'IN AÇIKLAMLARI:

"MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜMÜZÜ SAYGIYLA ANIYORUM"

"10 Kasım'a girdik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü saygıyla anıyorum."

"HALA GRUBUN LİDERİYİZ"

Aslında maça iyi başladık, fena başlamadık. Oyunun başında 1-2 tane net pozisyon vardı, değerlendiremedik. Sonra oyunda rakip takım dengeyi buldu ve 1 gol buldu. Devreyi bu şekilde kapattık. İkinci yarıya iyi başlayan ve toparlayan taraf bizdik. Top bizde olsa da, çok fazla pas yapsak da çok fazla gol pozisyonu üretemedik. Rakip de 1-0'ı korumak için iyi savunma yaptılar. Kontradan buldukları 2. golle maçı kaybettik. Üzgünüz. Bu soğukta buraya kadar gelip bizi destekleyen taraftarlarımızı üzdüğümüzün farkındayız. Hala grubun lideriyiz. Önümüze bakıyoruz."

"YUSUF'U BÖYLE ZORLU BİR MAÇTA..."

"Yusuf sezon başından beri ara ara antrenmanlara geliyordu. Altyapıyla koordineli bir şekilde gidiyoruz. Hem altyapıdaki oyuncuları ne var ne yok taramak hem de a takıma bir oyuncu monte eder miyiz diye düşünüyorduk. Yusuf'u böyle zorlu bir maçta şans verdik. Ona ne kadar güvendiğimizi gösterdik. Hataları olsa da 17 yaşında bir evladımız. Güzel bir performans sergiledi. Kendisini tebrik ederim."

DİĞER
Son dakika haberi: UEFA ülke puanında en kötü hafta! Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçları sonrası...
CHP'de "Eş 'tavşan'lık!" Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'i markaja aldı! Beraber gezecekler
G.Saray'dan Almanya'da dev transfer operasyonu!
Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı?
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Club Brugge gruptan çıkmayı garantiledi!
Beşiktaş - Bodo/Glimt | İlk 11'ler belli oldu!
Süper Loto çekildi! (9 Kasım)
10 KASIM MESAJLARI RESİMLİ 2023 | Uzun, kısa 10 Kasım mesajları ve sözleri Facebook, Twitter, Instagram
10 KASIM İLE İLGİLİ ŞİİRLER KISA, UZUN | 10 Kasım şiirleri 2, 3, 4, 5 kıta - En güzel 10 Kasım şiirleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Batshuayi taraftarlardan özür diledi! Batshuayi taraftarlardan özür diledi! 01:21
Ferdi: Kendimize gelmeliyiz! Ferdi: Kendimize gelmeliyiz! 01:20
Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? Türkiye ülke puanı sıralamasında kaçıncı? 00:56
Beşiktaş'tan Bailly açıklaması! Son durumu... Beşiktaş'tan Bailly açıklaması! Son durumu... 00:46
F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! F.Bahçe Beko sonunu getiremedi! 00:34
Yusuf Akçiçek kimdir? Yusuf Akçiçek kimdir? 23:29
Daha Eski
Amir: Karanlık günler geçiriyoruz! Amir: Karanlık günler geçiriyoruz! 23:22
Hari Vukas'tan Bailly sözleri! Hari Vukas'tan Bailly sözleri! 23:19
Liverpool Toulouse deplasmanında kayıp! Liverpool Toulouse deplasmanında kayıp! 23:07
Roma deplasmanda şoku yaşadı! Roma deplasmanda şoku yaşadı! 23:04
İşte Beşiktaş'ın grubunda güncel puan durumu! İşte Beşiktaş'ın grubunda güncel puan durumu! 22:46
Maçta kırmızı kart! Beşiktaş 10 kişi kaldı Maçta kırmızı kart! Beşiktaş 10 kişi kaldı 22:44