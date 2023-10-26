Zrinjski - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Zrinjski - Legia Varşova maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Zrinjski ile Legia Varşova karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Zrinjski - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

ZRINJSKI - LEGIA VARŞOVA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Zrinjski - Legia Varşova maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 22.00'de başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.