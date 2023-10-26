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UEFA Konferans Ligi'nin 3. hafta maç sonuçları

UEFA Konferans Ligi 2023-2024 sezonunun gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı. İşte Konferans Ligi'nde toplu sonuçlar...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 00:13 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2023 Cuma 00:13
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UEFA Konferans Ligi'nin 3. hafta maç sonuçları

UEFA Konferans Ligi 2023-2024 sezonunun gruplarında 3. hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda alınan sonuçlar şöyle:

Alınan sonuçlar şöyle:

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Viktoria Plzen (Çekya): 0-1

Bodo/Glimt (Norveç) - Beşiktaş: 3-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Legia Varşova (Polonya): 1-2

Genk (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan): 0-0

Fiorentina (İtalya) - Cukaricki (Sırbistan): 6-0

Eintracht Frankfurt (Almanya) - HJK (Finlandiya): 6-0

Aberdeen (İskoçya) - PAOK (Yunanistan): 2-3

Spartak Trnava (Slovakya) - Nordsjaelland (Danimarka): 0-2

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