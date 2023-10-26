Klaksvik - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Klaksvik - Olimpija Ljubljana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Klaksvik ile Olimpija Ljubljana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Klaksvik - Olimpija Ljubljana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

KLAKSVIK - OLIMPIJA LJUBLJANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Klaksvik - Olimpija Ljubljana maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.