Balkani - Astana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Konferans Ligi

Balkani - Astana maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Avrupa Konferans Ligi heyecanı grup maçlarıyla başlıyor. Balkani ile Astana karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki; Balkani - Astana maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

BALKANI - ASTANA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Balkani - Astana maçı 26 Ekim Perşembe günü TSİ 19.45'te başlayacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.