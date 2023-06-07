Fiorentina 1-2 West Ham United (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Konferans Ligi finalinde Fiorentina ile West Ham United, Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da karşı karşıya geldi.
İspanyol hakem Del Cerro Grande'nin düdük çaldığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
İkinci yarıda 62. dakikada West Ham United bir penaltı kazandı. Atışı kullanan Benrahma, İngiliz ekibini 1-0 öne geçirdi.
Bu golden 5 dakika sonra Fiorentina beraberliği Bonaventura ile yakaladı.
West Ham United'a kupayı getiren gol, maçın 89. dakikasında geldi. Jarrod Bowen, Londra ekibini 2-1 öne geçirdi.
Son olarak 1965'te Kupa Galipleri Kupası'nı müzesine götüren West Ham United, tam 58 yıl sonra Avrupa'da kupa kazandı.