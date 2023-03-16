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Sivasspor tarih yazmak için sahada! İşte Rıza Çalımbay'ın Fiorentina maçı 11'i

Sivasspor, İtalyan ekibi Fiorentina ile tarihi rövanşa çıkıyor. Yiğidolar, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında 1-0 yenildiği mor-menekşeleri saat 20.45'te ağırlayacak. İtalyan devi karşısında iki farklı kazanırsak çeyrek finale adımızı yazdıracağız. İşte Çalımbay'ın Fiorentina karşısındaki muhtemel 11'i.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2023 Perşembe 06:50
Sivasspor tarih yazmak için sahada! İşte Rıza Çalımbay'ın Fiorentina maçı 11'i

Avrupa'da tarihi gecelerimizden birini daha bugün yaşayacağız. Sivasspor, Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında bugün Floransa'da şanssız bir şekilde 1-0 mağlup olduğu İtalyanların güçlü ekibi Fiorentina'yı konuk edecek. Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek. 3 sezondur Avrupa'da boy gösteren Yiğidolar, tarihinde ilk kez çeyrek final kapısına bu kadar yaklaştı.


CEZALI GRADEL YOK
Avrupa arenasında 30. maçına çıkacak olan temsilcimiz, iki ve daha farklı zaferlerde çeyrek final biletini alacak. Tek farklı galibiyet de uzatmalara gidilecek. Kırmızı- beyazlılarda 3 futbolcu, sakatlık ve ceza nedeniyle forma giyemeyecek. Sakatlığı süren savunmacılar Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa'yla Floransa'daki ilk maçta kırmızı kart gören Fildişi Sahilli yıldız kanat oyuncusu Gradel kadroda yer alamayacak.


TARİHİ MAÇA BİLET JESTİ
Sivasspor, Fiorentina ile bugün oynayacağı Avrupa Konferans Ligi'ndeki tarihi rövanşın biletlerinin ücretsiz olarak dağıtılacağını duyurdu! Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada Sivas Belediyesi'nin tüm biletleri satın aldığı duyurulurken, 1 kişi en fazla 3 bilet alabilecek. Fiorentina ile tarihi rövanşa, Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilen depremzedeler de tanıklık edecek. Depremzedeler, Sivas Belediyesi tarafından Binali Yıldırım Yurt Kampüsü'nden kaldırılacak olan otobüslerle 4 Eylül Stadı'na götürülecek.

İŞTE MAÇIN MUHTEMEL 11'LERİ

Sivasspor: Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Saiz, Yatabare, Caicedo
Fiorentina: Terracciano, Dodo, Quarta, Igor, Ranieri, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Ikone, Jovic, Gonzalez

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