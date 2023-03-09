Haberler Konferans Ligi Başakşehir'de tek yol zafer! İşte Emre Belözoğlu'nun Gent maçı 11'i

Başakşehir'de tek yol zafer! İşte Emre Belözoğlu'nun Gent maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi son 16 turu mücadelesinde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Gent'e konuk olacak. Emre Belözoğlu'nun öğrencileri, Belçika'dan avantajlı skorla dönmek için sahaya çıkacak. İşte zorlu mücadele öncesi Başakşehir'in 11'i...

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2023 Perşembe 06:50
Başakşehir'de tek yol zafer! İşte Emre Belözoğlu'nun Gent maçı 11'i

UEFA Konferans Ligi son 16 turu mücadelesinde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda Gent'e konuk olacak. Emre Belözoğlu liderliğindeki turuncu-lacivertliler, bu sezon Avrupa'daki başarılı grafiğine güveniyor.

BAŞAKŞEHİR'İN KOZU SERDAR GÜRLER

Başakşehir de deplasmanda Belçika'nın proje takımlarından Gent'e konuk olacak. Ghelamco Arena'daki tarihi maç 23.00'te başlayacak. Maçı, Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek ve EXXEN'den yayınlanacak. Turuncu-lacivertlilerde ismi UEFA listesinde yer almayan yeni transfer Caner Erkin, yok. Çeyrek finalistin belirleneceği İstanbul'daki rövanş 15 Mart'ta yapılacak. Bu sezon 36 maçta 9 gol, 6 asist yapan 31 yaşındaki kanat oyuncusu Serdar Gürler, temsilcimizin en önemli kozu olacak.

İŞTE GENT - BAŞAKŞEHİR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gent: Nardi Piatkowski Ngadjui Torunarigha Fortuna Hyeon-seok De Sart Samoise Sven Kums Cuypers Gift Orban

Başakşehir: Volkan Ömer Touba Duarte Lima Biglia Berkay Aleksic Serdar Deniz Okaka

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