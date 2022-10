Medipol Başakşehir'in golcü oyuncusu Stefano Okaka, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu oldu.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, Medipol Başakşehir'in A Grubu'nda Letonya temsilcisi RFS'yi evinde 3-0 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydeden Okaka'nın, performansıyla 4. haftanın en iyisi olduğu aktarıldı.

🥇 The #UECL Player of the Week winner is...#Laufenn | #UECLPOTW pic.twitter.com/BWmpmOkjaL