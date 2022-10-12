Haberler Konferans Ligi Ballkani ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Kosova'ya ulaştı

Ballkani ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Kosova'ya ulaştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 4.hafta mücadelesinde Sivasspor, Ballkani maçı için Kosova'ya geldi.

Konferans Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:29 Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2022 Çarşamba 14:30
Ballkani ile karşılaşacak Sivasspor kafilesi Kosova'ya ulaştı

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu dördüncü hafta maçında yarın Ballkani'ye konuk olacam Demir Grup Sivasspor, Kosova'ya gitti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Ballkani ile oynayacağı maç için 19 kişilik kafileyle İstanbul Havalimanı'ndan Türk Hava Yolları'na ait özel uçakla Kosova'nın başkenti Priştine'ye gidip, kamp yapacağı otele yerleşti.

Sivasspor, Fadil Vokrri Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamlayacak.

Ballkani ile Demir Grup Sivasspor yarın TSİ 22.00'de Fadil Vokrri Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Manuel Schuettengruber görev yapacak.

Sivasspor'un kafilesinde şu futbolcular yer alıyor:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Baver Kuçkar, Uğur Çiftçi, Caner Osmanpaşa, Aaron Appindangoye, Murat Paluli, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Kaan Onaran, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Dia Saba, Max Gradel, Charis Charisis, Mustapha Yatabare, Karol Angielski."

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